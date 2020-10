Potsdam

SPD-Fraktion strebt in Brandenburg Landtags-Sondersitzung an

28.10.2020, 18:56 Uhr | dpa

Die SPD-Landtagsfraktion Brandenburg will eine Sondersitzung des Landtages beantragen. In dieser solle über die aktuellen Corona-Maßnahmen gesprochen werden, teilte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Mittwochabend mit. Die Sondersitzung soll gemeinsam mit den anderen Parteien der regierenden Kenia-Koalition beantragt werden, so Stohn. "Wir wollen einer breiten Öffentlichkeit die aktuelle Lage erläutern und erklären, welche Maßnahmen wir für geeignet halten in der aktuellen pandemischen Situation", sagte der SPD-Politiker.