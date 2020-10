Wiesbaden

Hessen verschärft Corona-Regeln: Gaststätten müssen zumachen

28.10.2020, 18:56 Uhr | dpa

"Yes...we are Open" ist an einem geschlossenen Geschäft zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Hessen und die anderen Bundesländer verschärfen wegen der zuletzt rasanten Ausbreitung des Coronavirus die Regeln und verhängen weitere Einschränkungen. So müssen vom kommenden Montag (2. November) an Restaurants und Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis Ende November schließen, wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einer Schalte mit den anderen Bundesländern und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ankündigte. Schulen und Kindergärten bleiben dagegen offen.

In Hessen dürfen sich von Montag an nur noch Angehörige aus zwei Haushalten mit maximal zehn Personen zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten. Bislang durften sich bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Auch der Amateur- und Freizeitsport wird deutlich eingeschränkt. Das hessische Corona-Kabinett will am Donnerstag die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse auf den Weg bringen.

Bouffier warb für die teils strikten Maßnahmen: Das Entscheidende sei, dass es gerade in der jüngsten Zeit ein explosionsartiges Infektionsgeschehen gegeben habe. "Die Lage ist ernst", sagte er. "Das, was wir jetzt machen, das dient ausschließlich dem Zweck, die Infektionsketten einzudämmen, zu brechen", erläuterte er. Damit sollen noch viel härtere Maßnahmen verhindert werden. "Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir in eine Situation kommen, in der wir die Dinge nicht mehr beherrschen."

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch um rund 1500 gestiegen. Im Vergleich zum Dienstag erhöhte sie sich um 1488 (Stand Mittwoch, 00.00 Uhr) auf insgesamt 35 688 Fälle seit Beginn der Pandemie. Zwölf Menschen seien innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Virus in Hessen gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 629.

Unter den Städten lagen weiter Frankfurt (216,8) und Offenbach (204,2) über dem Inzidenz-Wert von 200. Der Wert misst die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dies betrifft auch den Kreis Marburg-Biedenkopf (219).

Nach dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen zuletzt in Hessen 155 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, das entspreche neun Prozent der belegten Intensivbetten. 87 Patienten wurden demnach beatmet (Stand Mittwoch, 12.15 Uhr).