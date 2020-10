Potsdam

Ergebnisse der Koalitionsfraktions-Klausuren zum Haushalt

29.10.2020, 01:44 Uhr | dpa

Die drei Brandenburger Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Grüne haben in Klausuren über den neuen Haushalt beraten. Heute informieren sie im Potsdamer Landtag auf einer Pressekonferenz über das Ergebnis. Die Landesregierung plant wegen der Corona-Pandemie eine Neuverschuldung in Milliardenhöhe. Bislang sind für 2021 neue Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro geplant. Die Summe könnte wegen geringerer Steuereinnahmen auch noch steigen. Die Steuerschätzung im November wird noch abgewartet.

Umstritten ist, dass mit dem geplanten Landeshaushalt 2021 bereits Geld für Corona-Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 reserviert wird. Bis 2023 soll eine außergewöhnliche Notlage festgestellt werden. Kritik kommt von der Opposition. Sie fordert eine Festlegung nur Jahr für Jahr.