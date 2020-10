Halle (Saale)

Regionaldirektion informiert über Arbeitsmarkt im Oktober

29.10.2020, 02:34 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert heute über den Arbeitsmarkt im Oktober in Sachsen-Anhalt. Experten erwarten nach dpa-Informationen keine großen Veränderungen. Im September war die Arbeitslosigkeit saisonal bedingt zurückgegangen. So stellten Unternehmen nach der Sommerpause wieder Mitarbeiter ein. Junge Menschen starteten ihre Ausbildung oder danach in das Berufsleben. Im September waren in Sachsen-Anhalt rund 86 200 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren rund 4500 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 7,7 Prozent. Im August waren es 8,1 Prozent.