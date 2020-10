Dierhagen

Fußgänger beim Überqueren der Straße angefahren: Stirbt

29.10.2020, 05:29 Uhr | dpa

Beim Überqueren der Straße ist ein Fußgänger in Vorpommern-Rügen von einem Wagen angefahren worden und gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am späten Mittwochabend sagte, wurde der 34-Jährige bei dem Zusammenstoß in Dierhagen in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte stellten vor Ort den Tod des Mannes fest. Der 58 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.