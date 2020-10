Magdeburg

Brand in Magdeburg: Polizei vermutet Brandstiftung

29.10.2020, 07:09 Uhr | dpa

In Magdeburg hat in der Nacht die Filiale eines Lebensmittel-Discounters gebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, berichteten Zeugen von Personen am Brandort, der Aldi-Filiale in der Schönebecker Straße. Die Polizei ermittle deshalb derzeit in Richtung Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden gehe in die Millionenhöhe. Die Löschung der brennenden Filiale dauerte am frühen Morgen an, hieß es.