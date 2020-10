Otterberg

CVJM Pfalz mit Kinderschutzpreis ausgezeichnet

29.10.2020, 10:13 Uhr | dpa

Ein Mitglied des Christlichen Vereins Junger Menschen hält eine "Wald-Schatzkiste" in den Händen. Foto: Margit Obländer-Zech/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in der Pfalz hat einen mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis für den Kinderschutz erhalten. Der CVJM in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) bekam die Auszeichnung für seine waldpädagogischen Angebote im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, wie die Organisatoren des HanseMerkur-Preises für Kinderschutz am Donnerstag mitteilten.

Vier weitere Preise gingen an Initiativen aus Berlin, Hamburg, Radebeul (Sachsen) und Stockelsdorf (Schleswig-Holstein). Ausgewählt wurden die Preisträger von einer Jury, der unter anderem der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, angehört. Der Preis wird seit 1980 von der Hamburger Versicherungsgruppe HanseMerkur für soziale Projekte oder Initiativen ausgeschrieben, die sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche einsetzen.

Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren organisiert der CVJM Pfalz seit 2005 Angebote zum Kennenlernen der Fauna und Flora im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Dabei soll Verständnis und Sensibilität für Ökosysteme geweckt werden. Die Angebote erreichen nach Angaben des Vereins jährlich 2500 Kinder. Die gemeinsamen Aktivitäten in der Natur förderten die körperliche Entwicklung der Kinder ebenso wie Sozialverhalten und die Fähigkeit zum Zusammenwirken, erklärte die Vorsitzende des CVJM Pfalz, Margit Obländer-Zech.