Regensburg

Bischof Voderholzer erleichtert über Gottesdienst-Regelungen

29.10.2020, 13:53 Uhr | dpa

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer ist froh, dass trotz rasant steigender Corona-Zahlen weiterhin Gottesdienste stattfinden dürfen. In einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung dankte Voderholzer dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der bei den Verhandlungen zu den neuesten Corona-Maßnahmen am Mittwoch in Berlin ausdrücklich auf das Grundrecht der Religionsfreiheit verwiesen habe. Es sei wichtig, dass Besuche und Seelsorge in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen möglich blieben, so Voderholzer.