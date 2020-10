Torgelow

Investorensuche für Eisengießerei Torgelow verlängert

29.10.2020, 13:58 Uhr | dpa

Die Suche nach Investoren für die angeschlagene Eisengießerei Torgelow GmbH (Vorpommern-Greifswald) ist nochmals um einen Monat verlängert worden. Das sagte EGT-Geschäftsführer Peter Krumhoff am Donnerstag in Torgelow. "Unsere Restrukturierung entwickelt sich gut und wir haben mehrere interessante Investoren, deren Prüfungen aber noch laufen", erläuterte Krumhoff. Deshalb sei das seit Juli laufende vorläufige Insolvenzverfahren bis Ende November verlängert worden. Am Ende soll es ein Auswahlverfahren geben, bei dem Geschäftsführung, Sachwalter, Insolvenzgericht und Gläubiger über Investoren entscheiden. Die Traditions-Gießerei gilt als wichtiger industrieller Kern in Vorpommern.

Sie hatte wegen langfristig erwarteter Zahlungsschwierigkeiten im Juli Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Die Produktion mit rund 320 Mitarbeitern läuft weiter. Insolvenzgründe waren unter anderem Probleme im Zuge der Corona-Pandemie mit wichtigen Geschäftspartnern im Ausland und die Brexit-Verhandlungen. Löhne und Gehälter zahlte drei Monate die Arbeitsagentur, dann wieder das Unternehmen. Laut Krumhoff entfallen etwa 80 Prozent des Umsatzes auf tonnenschwere Bauteile für Windkraftanlagen.

Die Liquidität der Firma sei bis Ende 2020 gesichert. Nach Bekanntwerden der Insolvenzpläne hatten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in Torgelow Landeshilfen in Aussicht gestellt.