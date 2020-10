Kelheim

Staupevirus in Kelheim: Impfung kann Hunde schützen

29.10.2020, 13:58 Uhr | dpa

Weil im Landkreis Kehlheim Füchse vermutlich an einer Staupeinfektion gestorben sind, wird Hundebesitzern geraten, Tiere impfen zu lassen. Nach einer pathologischen Untersuchung eines toten Fuchses habe man die Infektion mit dem Staupevirus festgestellt, teilte das Landratsamt Kelheim am Donnerstag mit. Das Virus sei beispielsweise für Hunde oftmals tödlich. Sie könnten sich an infizierten Tieren anstecken, "durch Kontakt an deren Ausscheidungen". Deshalb empfiehlt das Veterinäramt Kelheim Hundehaltern eine Impfung ihrer Tiere zum Schutz.