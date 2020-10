A44-Sperrung bei Witten bis Anfang Dezember verlängert

29.10.2020, 17:44 Uhr | dpa

Rund 660 Tonnen Beton hat Straßen.NRW mittlerweile in einen großen Hohlraum unter der Autobahn 44 bei Witten schütten lassen. Doch noch immer finden die Fachleute des Landesbetriebs kleinere Löcher unter der Fahrbahn. Deshalb muss die Sperrung der A44 zwischen dem Kreuz Dortmund/Witten und Witten-Annen in Fahrtrichtung Bochum voraussichtlich bis Anfang Dezember verlängert werden, wie Straßen.NRW am Donnerstag mitteilte.

Der mindestens zehn Meter hohe und mehrere Meter breite Hohlraum ist eine Hinterlassenschaft des Bergbaus. Er wurde bei Probebohrungen für den Umbau des Autobahnkreuzes in einer Tiefe von nur acht Metern unter der Fahrbahn gefunden.