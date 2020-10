Gelsenkirchen

Schalke strebt Ende der Negativ-Serie gegen Stuttgart an



Der FC Schalke 04 eröffnet am heutigen Freitag den 6. Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Nach 21 Punktspielen ohne Sieg will das Team von Trainer Manuel Baum gegen den gut in die Saison gekommenen Aufsteiger aus Baden-Württemberg endlich einen Erfolg verbuchen. Hoffnungsträger bei den Königsblauen ist Kreativspieler Mark Uth. Der 29-Jährige soll der Offensive neuen Schwung verleihen. Stuttgart ist mit bislang zwei Sieg auswärts das derzeit erfolgreichste Team der Liga und muss weiter auf Abwehrchef Waldemar Anton verzichten. Dafür ist Verteidiger Marc Oliver Kempf wieder einsatzbereit.