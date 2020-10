Hummelshain

Schloss-Zwangsversteigerung: Gericht lehnt Verschiebung ab

30.10.2020, 06:01 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Jena hat den Antrag des Landes abgelehnt, die bevorstehende Zwangsversteigerung des Jagdschlosses Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) zu verschieben. Einen solchen Antrag stellen könnten nur Gläubiger, die die Versteigerung beantragt hätten, sagte Amtsgerichtsdirektor Roland Tröstrum der Deutschen Presse-Agentur. "Bisher gibt es keine Erklärung von Beteiligten, die zur Aufhebung des Termins führen kann." Das als wertvolles Kulturdenkmal geltende und vom Verfall bedrohte Schloss soll am 5. November am Amtsgericht Jena zwangsversteigert werden. Es befindet sich in Privateigentum einer Firma.

Es ist mit Grundschulden belastet. Beantragt hatte die Zwangsversteigerung einer der Gläubiger, der so seine Ansprüche sichern will. Wegen der Bedeutung des Schlosses hatte die Staatskanzlei versucht, die Gläubiger für eine außergerichtliche Einigung zu gewinnen. Ziel war, das vom Schwamm befallene und sanierungsbedürftige historische Bauwerk in öffentliches Eigentum zu holen oder in verlässliche Hände zu legen. So sollte eine Sanierung mit öffentlicher Unterstützung für eine dauerhafte Nutzung ermöglicht werden. Eine solche Einigung sei derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin von Kulturministerin Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).