Lüneburg

Feuer in Wohneinrichtung in Lüneburg

30.10.2020, 07:43 Uhr | dpa

Wegen eines Zimmerbrands haben 44 Bewohner eine Wohneinrichtung für behinderte Menschen in Lüneburg verlassen müssen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand in einem Zimmer im ersten Stock des Gebäudes durch einen Bewohner der Einrichtung. Der mutmaßliche Brandverursacher wurde in die Psychiatrische Klinik Lüneburg gebracht und zunächst dort betreut. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung entstanden in mehreren Räumen Schäden in insgesamt fünfstelliger Höhe.