SC Freiburg ohne Abrashi: Neuzugang Til noch keine Option

30.10.2020, 15:48 Uhr | dpa

Der SC Freiburg muss am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen erneut auf Mittelfeldspieler Amir Abrashi verzichten. Der 30-Jährige fällt aufgrund von Wadenproblemen aus, wie Trainer Christian Streich am Freitag sagte: "Aber er wird gesund werden und nächste Woche dann ins Mannschaftstraining voll einsteigen." Auch Neuzugang Guus Til ist weiter keine Option für die Profimannschaft und soll stattdessen erneut in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. "Er lebt von einer sehr guten Athletik, Power, Energie und Geradlinigkeit", sagte Streich. "Und die muss er sich jetzt wieder erarbeiten."