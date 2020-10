Potsdam

Fridays for Future-Protest gegen Kohleinvestitionen

30.10.2020, 18:22 Uhr | dpa

Aktivisten der Umweltbewegung Fridays for Future haben am Freitagnachmittag in Potsdam gegen Bankeninvestitionen in die Kohle- und die Rüstungsindustrie protestiert. Die Banken sollten ihre Geschäfte konsequent am Pariser Klimaziel ausrichten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, lautete eine der Forderungen. Nach Angaben eines Sprechers beteiligten sich etwa zehn Demonstranten an der Aktion, die Teil eines deutschlandweiten Protests der Umweltorganisation "urgewald" war. Am Sparkassengebäude am Luisenplatz entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift: "Es wird brenzlig!".