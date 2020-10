Gelsenkirchen

37-Jähriger in Gelsenkirchen niedergestochen: Festnahme

30.10.2020, 22:45 Uhr | dpa

Ein 37-Jähriger ist am Freitag in seiner Wohnung in Gelsenkirchen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz sei als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten ihn am Nachmittag am Tatort stellen. Ein Atemalkoholtest war positiv. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.