Erzgebirge Aue will "Kieler Schwachstellen ausnutzen"

31.10.2020, 01:34 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will mit einem Heimsieg am heutigen Samstag gegen Holstein Kiel in die Erfolgsspur zurückkehren. Zuletzt hatten die Sachsen zwei Mal hintereinander verloren. "Einige Dinge sind zuletzt gegen uns gelaufen", haderte Trainer Dirk Schuster rückblickend auch mit einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen: "Wir haben aber auch selbst einiges verkehrt gemacht. Das haben wir in dieser Woche aufgearbeitet. Wir konnten im offensiven Bereich Automatismen, Schemata und Laufwege trainieren, mit denen wir die Kieler Schwachstellen ausnutzen wollen." Für die Partie sind 500 Zuschauer zugelassen. Fehlen werden den Auern Calogero Rizzuto (Rot-Sperre) und Fabian Kalig (verletzt).