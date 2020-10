Gießen

Verkehrsunfall in Gießen: Zwei Menschen schwer verletzt

31.10.2020, 09:07 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens auf der L3131 in Gießen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des 22-Jährigen wurde daraufhin in einen Straßengraben geschleudert. Der junge Mann und der 59-jährige Lastwagenfahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Landstraße war bis Mitternacht gesperrt.