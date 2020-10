Rodewisch

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rodewisch

31.10.2020, 09:12 Uhr | dpa

Beim Linksabbiegen von der Bundesstraße B169 ist in Rodewisch im Vogtland ein 70-Jähriger mit seinem Auto mit dem Wagen eines 43-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Die Fahrzeuge mussten nach dem Unfall am Freitag abgeschleppt werden. Der Schaden wurde von der Polizei mit 25 000 Euro angegeben.