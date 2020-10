Melsungen

18-Jährige bei Unfall auf A7 schwer verletzt

31.10.2020, 12:19 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 zwischen Melsungen und Guxhagen ist am Freitagabend eine 18-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag in Kassel mitteilte, fuhr ein ebenfalls 18 Jahre alter Autofahrer bei einem Überholmanöver auf den Wagen der Frau auf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, während der 18-Jährige den Angaben zufolge unverletzt blieb. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 000 Euro.