Reichelsheim (Odenwald)

Zwei Verletzte bei Unfall im Odenwaldkreis

31.10.2020, 12:36 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Odenwaldkreis sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag in Erbach mitteilte, kam ein 34-Jähriger auf der Bundesstraße 38/47 in Reichelsheim-Gumpen in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 47-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall sei das Auto gegen die Wand einer Scheune geschleudert worden. Der Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.