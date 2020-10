Magdeburg

Drei Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße 1 in Magdeburg

31.10.2020, 12:38 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg sind drei Menschen verletzt worden. Eine in ihrem Auto eingeklemmte 24-Jährige sei mit schweren Beckenverletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge war am Freitagnachmittag ein 54-Jähriger mit seinem Wagen vermutlich aufgrund einer Ölspur ins Schleudern geraten und mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Der Mann, der leicht verletzt wurde, fuhr mit seinem Auto aus Heyrothsberge kommend stadteinwärts. Auch sein Beifahrer habe leichte Verletzungen erlitten, hieß es. Ein 30 Jahre alter Mann sei beim Zusammenstoß unverletzt geblieben. Die Straße war etwa drei Stunden gesperrt.