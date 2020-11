Schönefeld

Passagiere checken erstmals am BER-Hauptterminal ein

01.11.2020, 03:41 Uhr | dpa

Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER checken am heutigen Sonntag erstmals Passagiere am Hauptterminal T1 ein. Am frühen Morgen (6.45 Uhr) hebt der offiziell erste BER-Flug von der Nordbahn des Flughafens ab - eine Easyjet-Maschine nach London Gatwick. Am Samstag hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup die ersten ankommenden Fluggäste aus München und Berlin am T1 begrüßt. Mit Eröffnungsworten unter anderem von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie den Länderchefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD), war der BER an den Start gegangen.

Den eigentlichen Betrieb nimmt der Flughafen allerdings erst am 4. November auf. Dann werden erstmals Flugzeuge von der neuen Südbahn abheben. Bis dahin nutzen die Flieger weiterhin die ältere Nordbahn des alten Flughafens Schönefeld. Diese Start- und Landebahn wird auch weiterhin genutzt werden. Der Standort Schönefeld beheimatet als Terminal 5 fortan unter anderem die Fluggesellschaft Ryanair.