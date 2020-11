Halle (Saale)

Streit: Unbekannter schlägt mit Flasche auf Kopf

01.11.2020, 11:53 Uhr | dpa

In Halle sind in der Nacht zu Sonntag zwei Jugendgruppen in Streit geraten, wobei ein Unbekannter einem 20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen hat. Zudem wurde der junge Mann mit Fäusten attackiert, teilte die Polizei in Halle mit. Der 20-Jährige habe Gesichts- und Zahnverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen. Auch ein 16-Jähriger wurde laut Polizei verletzt. Ihm sei Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Ermittlungen zufolge hat eine etwa zehnköpfige Gruppe Vermummter mehrere Jugendliche vor einer gemeinnützigen Einrichtung angegriffen. Warum, war zunächst unklar. Die Angreifer sind den Angaben zufolge geschätzt zwischen 15 und 17 Jahre alt und hatten Köpfe und Gesichter bedeckt.