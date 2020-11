Lauter-Bernsbach

Essen auf dem Herd löst Brand in Lauter-Bernsbach aus

01.11.2020, 11:57 Uhr | dpa

Eine 55 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in Lauter-Bernsbach (Erzgebirge) ihr Essen auf dem eingeschalteten Küchenherd vergessen und so einen Brand ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, gelang es der Frau und einem weiteren Bewohner später aber, das Feuer selbst zu löschen. Dennoch ist der Sachschaden mit etwa 10 000 Euro beträchtlich. Gegen die 55-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.