Magdeburg

Im Lastwagen eingereist: Polizei deckt zwei Schleusungen auf

01.11.2020, 13:21 Uhr | dpa

Zwölf auf Lkw-Ladeflächen illegal nach Deutschland eingereiste Männer aus Pakistan und Afghanistan sind in Sachsen-Anhalt von der Polizei entdeckt worden. Das teilte die Bundespolizei in Magdeburg am Sonntag mit. Im ersten Fall hätten sechs Pakistani durch Klopfen aus einem Sattelauflieger heraus auf sich aufmerksam gemacht.

Der Lastwagen stand den Angaben zufolge am Freitag auf einem Betriebsgelände in Landsberg bei Halle. Firmenmitarbeiter seien auf die Geräusche aufmerksam geworden und hätten die Polizei verständigt. Sowohl die Männer als auch der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Bulgarien wurden vernommen. Die befreiten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren hätten angegeben, über Rumänien, Bulgarien und Tschechien nach Deutschland gekommen zu sein.

Ebenfalls am Freitag wurden laut Polizei sechs Männer aus Afghanistan in einem rumänischen Lastwagen auf einem Rastplatz an der A2 bei Uhrsleben (Bördekreis) entdeckt. Drei von ihnen hätten versucht, zu fliehen. Die Afghanen sind laut Bundespolizei zwischen 15 und 24 Jahre alt. Die 30 und 33 Jahre alten Lastwagenfahrer wurden ebenso wie die Männer zunächst in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben drei Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern sowie zwölf weitere Strafverfahren wegen unerlaubten Einreisens eingeleitet. Ob die Lkw-Fahrer von den Männern wussten, müsse ermittelt werden, hieß es. Die zwölf Männer seien den Ausländerbehörden übergeben worden.