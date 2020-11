Rostock

Hansa Rostock will Tabellenführung ausbauen

02.11.2020, 01:19 Uhr | dpa

Der FC Hansa Rostock will die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga heute Abend zum Abschluss des achten Spieltags beim Vorletzten 1. FC Kaiserslautern ausbauen. "Du fährst immer dahin, um Punkte mitzunehmen. Wir müssen wieder alles investieren, dann kannst du dort auch was holen", sagte Stürmer John Verhoek vor dem Duell der beiden Traditionsclubs. Hansa ist nach fünf Spielen ohne Niederlage punktgleich mit den Verfolgern 1860 München und FC Ingolstadt, verfügt aber über das bessere Torverhältnis.

Trainer Jens Härtel muss seine Defensive erneut umformieren. Innenverteidiger Julian Riedel ist nach der Roten Karte, die er im Heimspiel gegen Viktoria Köln (5:1) gesehen hat, für ein Spiel gesperrt. Für den Vize-Kapitän könnte Sven Sonnenberg zurück in die Startelf rücken, der zuletzt nur auf der Ersatzbank gesessen hat.