Vorlesungsbeginn an der Uni Rostock: Weniger Studenten

02.11.2020, 02:26 Uhr | dpa

Einige wenige Studierende sitzen in einem Hörsaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv/Symbolbild (Quelle: dpa)

Mit dem offiziellen Vorlesungsbeginn startet die Universität Rostock heute in das Wintersemester 2020/21. Insgesamt sind knapp 12 600 Studenten immatrikuliert, etwa 300 weniger als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Die Zahl der Studienanfänger im ersten Fachsemester liegt mit gut 2930 sogar um 500 niedriger als zum Wintersemester 2019/20.

Ein großer Teil der Vorlesungen werde online gehalten. "Wir haben auch im letzten Semester trotz widriger Umstände durch Corona guten Unterricht angeboten", betonte der Dekan der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger.

Nach Angaben der Universität besteht weiter großes Interesse am Lehramtsstudium. Dies betreffe insbesondere die Grundschul- und Sonderpädagogik sowie die Fächer des gymnasialen Lehramtes wie beispielsweise Biologie, Englisch und Sport. Freie Plätze gebe es dagegen noch im Lehramt an Regionalen Schulen. Die meisten Einschreibungen sind bei der Human- und Zahnmedizin und den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu verzeichnen.

An der Universität Greifswald haben die Vorlesungen in den meisten Fächern bereits am 12. Oktober begonnen.