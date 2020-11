Lübeck

Männer mit Angelboot gekentert: Aus Ostsee gerettet

02.11.2020, 06:14 Uhr | dpa

Drei Männer sind mit ihrem Angelboot vor dem Travemünder Kurstrand gekentert und nach eigenen Angaben rund 30 Minuten in der 13 Grad kalten Ostsee getrieben. Die drei waren in Lebensgefahr, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Sonntagabend mitteilte. Die Seenotrettung half den Männer aus ihrer Lage. Zwei der drei Geretteten wurden intensivmedizinisch betreut.

Ein Passant hatte am Abend an der Travemünder Kaiserallee Hilferufe gehört und den Notruf gewählt. Das fünf Meter lange Boot ist nach der Kenterung vor der Küste den Angaben zufolge offenbar gesunken.