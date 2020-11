Callenberg

17-Jährige bei Unfall in Callenberg schwer verletzt

02.11.2020, 06:38 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Callenberg (Landkreis Zwickau) ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Am Sonntagabend war ein 18-Jähriger aus zunächst unbekannter Ursache mit dem Auto von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er selbst wurde nur leicht verletzt. Die 17 Jahre alte Beifahrerin kam jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.