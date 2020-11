Offenbach am Main

Grauer, aber milder Wochenbeginn in Hessen

02.11.2020, 07:11 Uhr | dpa

Die neue Woche beginnt in Hessen bedeckt und nass. Der Montag startet am Vormittag mit einer dichten Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Gebietsweise kommt es zu Regen, der im Laufe das Tages abnimmt. Gleichzeitig wird es ungewöhnlich mild für Anfang November - die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad in Nordhessen und 22 Grad an der Bergstraße.

Der Dienstag wird dann wieder kühler, das Thermometer zeigt nur noch 11 bis 15 Grad. In den Hochlagen kühlt es sich auf bis zu 9 Grad ab. Es bleibt wolkig, dafür jedoch weitgehend trocken. Lediglich im Südosten des Landes kann es noch zu Regen kommen. Der Mittwoch zeigt sich von einer etwas schöneren Seite. Es wird heiter bis wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad.