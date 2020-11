Salzgitter

Traktoren blockieren Aldi-Zentrallager in Salzgitter

02.11.2020, 14:53 Uhr | dpa

Mit etwa 30 Traktoren ist am frühen Montagmorgen ein Aldi-Zentrallager in Salzgitter blockiert worden. Durch die Aktion gab es für den normalen Verkehr an der Blockade im Stadtteil Salzgitter-Bad kein Durchkommen, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen waren teilweise Transparente angebracht und die Teilnehmer gaben sich als eine Aktionsgruppe der Bewegung LSV (Land schafft Verbindung) zu erkennen. Mit ähnlichen Aktionen hatten Landwirte zuletzt an mehreren Orten gegen die Preisgestaltung des Einzelhandels demonstriert.