Moormerland

Flucht vor Streife: Fahrer und Polizist verletzt

02.11.2020, 15:35 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger hat sich in Ostfriesland eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist mit seinem Wagen schließlich in einem Graben gelandet. Der Fahrer und ein Polizist verletzten sich bei der Verfolgung leicht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Demnach war der junge Mann am Sonntagabend zunächst einer Streife an einer Ampel in Moormerland (Kreis Leer) aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er und ignorierte mehrfach die Haltesignale der Polizei.

Nachdem der Fahrer bei der Verfolgung auch in den Gegenverkehr fuhr, setzten die Beamten zum Überholen an. Dabei drängte der 20-Jährige den Streifenwagen nach links in die Leitplanke. Ein Beamter erlitt ein Schleudertrauma. Andere Polizisten entdeckten den Fluchtwagen kurz darauf in einem Straßengraben. Der Mann wurde mithilfe eines Polizeihubschraubers auf einem angrenzenden Feld gefunden. Er wurde zunächst festgenommen, ist nun aber wieder auf freiem Fuß.

Laut Polizei soll der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Er ist auch nicht der Halter des Fahrzeuges. Die Beamten ermitteln nun, wie er an den Wagen gelangte.