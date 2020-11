Dresden

Zahl der Corona-Neuinfektionen wächst um 2000 Fälle

02.11.2020, 15:37 Uhr | dpa

Sachsen hat am Wochenende eine erhebliche Zunahme von nachgewiesenen Corona-Infektionen registriert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag kamen am Samstag und Sonntag 2044 neue Fälle dazu. Damit liegt die Gesamtzahl der durch Labortests bestätigten Infektionen bei 19 238. 326 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, das sind zehn mehr als am Freitag. 970 Menschen befinden sich wegen einer solchen Infektion derzeit im Krankenhaus, 191 davon auf der Intensivstation. Den größten Anstieg bei Neuinfektionen gab es im Landkreis Bautzen (345), dem Erzgebirgskreis (295) und in Dresden (280).