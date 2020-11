Schmölln

NGG über Leiharbeit und Werkverträgen in Fleischbranche

02.11.2020, 15:54 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat am Montag vor dem Standort der Firma Wolf die Beschäftigten des Betriebs über Leiharbeit und Werkverträge in der Fleischbranche informiert. Etwa 40 Beschäftigte des Betriebes hätten sich die Informationen abgeholt und seien über ihre Möglichkeiten zur Organisation unterrichtet worden, sagte NGG-Gewerkschaftssekretär Alexandru Zidaru. Ziel der NGG sei es, "die Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Fleischindustrie zu beenden und zu fairen Löhnen für alle zu kommen."

Seit September berät der Bundestag über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft. Die geplante Abstimmung darüber sei aber in der vergangenen Woche von der Tagesordnung gestrichen worden, so die Gewerkschaft. "Wir vermuten dahinter die Aktivität de Fleischlobbyisten die eine Verwässerung des Gesetzentwurfes vorantreiben", erklärte Jens Löbel, Gewerkschaftssekretär in der NGG Region Thüringen. Jede Verzögerung oder Abschwächung des Gesetzentwurfs sei jedoch unverantwortlich.