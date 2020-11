Winterbach

Zwei Männer durch Schrotkugeln bei Entenjagd verletzt

02.11.2020, 17:18 Uhr | dpa

Bei einem Jagdunfall im Rems-Murr-Kreis sind zwei unbeteiligte Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten Teilnehmer einer Entenjagd die 45 und 60 Jahre alten Männer übersehen, die am gegenüberliegenden Ufer in etwa 40 bis 50 Meter Entfernung arbeiteten. Sie wurden von Schrotkugeln getroffen und verletzt. An der Jagd am Remsufer in Winterbach nahmen laut Polizei am Samstag etwa 19 Personen teil. Wer geschossen hat, war zunächst unklar.