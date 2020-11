Broderstorf

Züge kollidieren mit Wildschweinen: Ein Zug blieb liegen

02.11.2020, 18:37 Uhr | dpa

Rund um Rostock häufen sich Zusammenstöße von Zügen mit Wildschweinen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, stießen innerhalb von 24 Stunden drei Züge mit Schwarzkitteln zusammen. Ein Zug blieb deshalb zuletzt bei Teschendorf (Landkreis Rostock) zwischen Rostock und Tessin am Sonntagabend sogar ganz liegen. Die etwa 20 Reisenden mussten in Busse umsteigen. Betroffen waren zudem in der Nacht zu Sonntag die Bahnstrecken Rostock-Stralsund und Wismar-Rostock. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhen seien noch unklar.

Anfang Oktober hatte eine Rotte von Wildschweinen den Zugverkehr auf der Strecke Berlin-Pasewalk-Stralsund in Vorpommern gehörig durcheinander gebracht. Dort hatte ein Intercity-Zug drei der Tiere auf dem Gleis nördlich von Jatznick (Vorpommern-Greifswald) getötet. Dabei war der Triebwagen so stark beschädigt worden, dass eine Ersatzlok den Zug abholen musste.