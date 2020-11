Groß-Gerau

Dichte Rauchwolke bei Feuer in Einkaufscenter in Groß-Gerau

02.11.2020, 19:34 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes in einem Einkaufscenter im südhessischen Groß-Gerau sind am Montag mehrere Geschäfte geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Feuer möglicherweise von einer Fritteuse in einem Restaurant aus. Von Verletzten sei zunächst nichts bekannt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich eine dichte Rauchwolke gebildet, die auch über die angrenzende Bundesstraße 44 gezogen sei. Über die Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.