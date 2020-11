Gelsenkirchen

Positiver Corona-Test bei Schalke-Profi

02.11.2020, 20:18 Uhr | dpa

Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist wieder ein Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe ein Test am Montag ergeben, teilten die Schalker am Abend mit. Der betreffende Spieler, der bislang beschwerde- und symptomfrei sei, befinde sich nun in Quarantäne, hieß es. Alle weitere Maßnahmen sollen mit dem Gesundheitsamt besprochen werden. Der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga spielt am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt 05. Bereits im Schalker Trainingslager im Sommer in Österreich hatte es einen Corona-Fall gegeben.