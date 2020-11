Rostock

Rostock nach 0:0 in Kaiserslautern weiter Tabellenführer

02.11.2020, 21:05 Uhr | dpa

Hansa Rostock bleibt Tabellenführer in der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Montagabend zum Abschluss des achten Spieltages zu einem 0:0 beim sieglosen Vorletzten 1. FC Kaiserslautern und hat nunmehr 15 Punkte auf dem Konto. Jeweils einen Zähler zurück folgen 1860 München und der FC Ingolstadt.

In einer ereignisarmen Partie stand die Rostocker Defensive auch ohne Innenverteidiger Julian Riedel, der wegen einer Roten Karte gesperrt fehlte, sehr stabil. Torhüter Markus Kolke musste in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Sein Gegenüber Avdo Spahic allerdings auch nicht. Hansas Abteilung Attacke, die vor gut einer Woche beim 5:1 über Viktoria Köln noch geglänzt hatte, fand in den ersten 45 Minuten praktisch nicht statt.

Auch nach dem Wiederanpfiff spielte sich das Geschehen beinahe ausschließlich außerhalb der Strafräume ab. Die beiden Offensivabteilungen fanden keine Mittel zu torgefährlichen Aktionen. Der größte Aufreger war noch der Platzverweise für Lauterns Marius Kleinsorge, der nach 85 Minuten nach einer Notbremse gegen Hansas Korbinian Vollmann glatt Rot sah.