Schwerin

43-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs in Schwerin vor Gericht

03.11.2020, 02:32 Uhr | dpa

Ein 43-jähriger Mann muss sich vom heutigen Dienstag an wegen mehrfachen, teils schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich im Sommer 2017 in mindestens fünf Fällen an seinem damals neunjährigen Neffen vergangen zu haben. In drei Fällen soll dies laut einer Mitteilung des Gerichts mit einem Eindringen in den Körper des Jungen verbunden gewesen sein. Das Gericht hat bislang drei Verhandlungstage für den Prozess anberaumt.