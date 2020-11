Dresden

Verfassungsschutzbericht: Keine Entwarnung bei Extremismus

03.11.2020, 03:33 Uhr | dpa

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Sachsen stellt am heutigen Dienstag den mit Spannung erwarteten Verfassungsschutzbericht vor. Es ist der erste unter dem neuen Behördenchef Dirk-Martin Christian. "Für keinen Phänomenbereich kann Entwarnung gegeben werden. Steigende Personenpotenziale, eine zunehmende Gewaltbereitschaft und das erfolgreiche Vordringen von Extremisten in die gesellschaftliche Mitte sind besorgniserregende Entwicklungen", sagte LfV-Sprecherin Patricia Vernhold auf Anfrage. Dies spiegele sich auch im Verfassungsschutzbericht 2019 wider.

Schon im Bericht für das Jahr 2018 hatte das LfV eine wachsende Anzahl von Extremisten in Sachsen konstatiert. Als klaren Schwerpunkt sah die Hausspitze damals den Rechtsextremismus, dem 2800 Personen 2199 Straftaten zugerechnet wurden.