Schwabach

Brandserie in Mittelfranken: Mehrere brennende Fahrzeuge

03.11.2020, 05:16 Uhr | dpa

Im mittelfränkischen Schwabach haben mehrere Fahrzeuge gebrannt. In der Nacht zu Dienstag seien die Wagen an sechs Tatorten - unter anderem in einer Tiefgarage - in Brand gesetzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie seien zum Teil komplett ausgebrannt. Die Beamten gehen derzeit von Brandstiftung aus. Zu der Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.