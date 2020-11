Offenbach am Main

Kühlere Temperaturen in Hessen: Nachts auch Frost möglich

03.11.2020, 06:31 Uhr | dpa

In den kommenden Tagen wird es in Hessen deutlich kühler. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ist in den Nächten auch Bodenfrost möglich. Tagsüber bleibt es demnach meist trocken.

Der Dienstag startet laut DWD noch mit einigen Wolken und örtlich etwas Regen. Der klingt aber im Laufe des Tages ab, es bleibt wechselnd bewölkt. Die Temperaturen steigen auf maximal 12 bis 15 Grad. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf 5 bis 2 Grad.

Am Mittwoch soll es laut DWD trocken bleiben. Auch die Sonne zeigt sich. Die Höchstwerte erreichen noch kühlere 9 bis 12 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen dann auf frostige 2 bis 0 Grad, in höheren Lagen sind demnach auch bis zu minus 2 Grad möglich. Gebietsweise kann sich Nebel bilden.