Wolken und Frost für Thüringen vorhergesagt

03.11.2020, 08:14 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen erwarten bewölkte und kühle Tage. Am Dienstag ist gerade in der ersten Tageshälfte mit viel Bewölkung zu rechnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Im Tagesverlauf soll es demnach in Westthüringen aber auch zu größeren Auflockerungen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag zwischen 13 und 15 Grad.

In der Nacht soll es etwas aufklaren, die Temperaturen können auf bis zu 4 Grad fallen. Tagsüber ist am Mittwoch besonders in den westlichen Landesteilen mit etwas mehr Sonnenschein zu rechnen, so der Sprecher des DWD. Am Tag erreichen die Temperaturen voraussichtlich bis zu 12 Grad, in der Nacht soll es allerdings bis auf den Gefrierpunkt abkühlen. Dann ist mit Frost in Bodennähe, in Südthüringen sogar mit Luftfrost zu rechnen.