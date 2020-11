Malchin

Vater und Sohn töten Nachbarn: Revision gegen Hafturteile

03.11.2020, 08:16 Uhr | dpa

Die Haftstrafen für einen Vater und dessen Sohn aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), die einen Nachbarn bei einer Grillfeier getötet haben, werden voraussichtlich vom Bundesgerichtshof überprüft. Wie ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg am Dienstag sagte, haben Staatsanwaltschaft und einer der Verteidiger Revision gegen die Urteile eingelegt. Das Landgericht hatte den 40-Jährigen vergangene Woche wegen Totschlags im minderschweren Fall zu fünf Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und ihn in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Der Sohn erhielt wegen versuchten Mordes eine Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Die Ankläger hatten fast doppelt so hohe Strafen verlangt.

Der Vorfall ereignete sich Ende Juni 2019 im Hinterhof eines Wohnhauses in Malchin. Der Vater hatte das 61-jährige Opfer, das sich mehrfach über lärmende Kinder beschwert hatte, nach Auffassung des Gerichtes brutal geschlagen und getreten. Der 18-Jährige habe dem bewusstlosen und schwer verletzten Mann dann eine Flasche mit Wasser in den Mund gesteckt und ihm die Nase zugehalten. Damit habe er die vorherige Gewalttat verdecken wollen. Der junge Mann hatte ein Geständnis abgelegt.

Der Anwalt des Sohnes hatte Freispruch verlangt, da dieser unter Druck des Vaters gehandelt habe. Dem folgte die Kammer aber nicht.