Saarbrücken

Saar-Landtag gedenkt der Opfer islamistischen Terrors

03.11.2020, 09:33 Uhr | dpa

Mit einer Schweigeminute hat der Landtag des Saarlandes am Dienstag zu Beginn einer Sondersitzung in Saarbrücken der Opfer islamistischer Terroranschläge in Österreich und Frankreich gedacht. "Wir verurteilen diese Anschläge. Sie richten sich nicht nur gegen unschuldige Menschen, sondern sie richten sich gegen unsere Werte", sagte Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU). "Wir sind solidarisch mit den Nachbarländern Frankreich und Österreich", sagte er. "Unser Mitgefühl gilt unseren beiden Nachbarländern." Bei der Sondersitzung geht es um die Bekämpfung der Corona-Krise.