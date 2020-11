Fürstenwalde/Spree

Sattelzug fährt auf Stauende: Toter, zwei Schwerverletzte

03.11.2020, 11:27 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 12 bei Fürstenwalde/Spree (Landkreis Oder-Spree) ist ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Fahrer wurden schwer verletzt, als ein Sattelzug am Dienstagmorgen auf ein Stauende fuhr, wie eine Polizeisprecherin sagte. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Briesen waren ersten Erkenntnissen zufolge fünf Sattelzüge beteiligt. Drei davon mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an. Laut einer ersten Schätzung der Polizei beträgt der Schaden rund 450 000 Euro.