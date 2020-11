Eschwege

Messerstiche auf Ex-Frau: Sechs Polizisten in Quarantäne

03.11.2020, 14:21 Uhr | dpa

Wegen einer Attacke mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Frau und weiterer Straftaten ist ein 25-Jähriger in Nordhessen festgenommen worden. Der Mann habe in Eschwege unvermittelt auf die 26-Jährige eingestochen, als sie in Begleitung von Polizisten in ihre eigene Wohnung gekommen sei, berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag.

Zunächst war der Mann laut Ermittlern am Montag in die Wohnung seiner Ex-Frau gekommen. Dort soll er sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt haben, anschließend habe er die Wohnung verlassen. Das Opfer zeigte ihn danach bei der Polizei an und kehrte in Begleitung von Beamten nach Hause zurück, um Kleidung holen. In diesem Moment sei 25-Jährige aus einem Kleiderschrank gestiegen und habe mehrmals auf die Frau eingestochen, bevor er überwältigt wurde. Das Opfer erlitt mehrere überwiegend oberflächliche Schnittverletzungen, es habe keine Lebensgefahr bestanden.

Da der Mann positiv auf Corona getestet wurde, mussten nach seiner Festnahme sechs Beamte in Quarantäne. Die Staatsanwaltschaft Kassel kündigte an, gegen den Mann einen Antrag auf Untersuchungshaft zu stellen. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.